Rolling Stones, splendidi 70enni: sul palco nonostante i problemi di salute

Martedì 24 Agosto 2021, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 19:35

Hanno tutti tra i 70 e gli 80 anni i leggendari Rolling Stones: Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. Charlie Watts è morto oggi, aveva già subito un intervento alle coronarie e gli era stato consigliato un periodo di riposo piuttosto che risalire sul palco. La band ha girato il mondo in più di 40 tour: gli Stones sono uno dei gruppi rock più duraturi e sulla cresta dell'onda.

APPROFONDIMENTI PERSONE Morto Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones IL LUTTO Morto Charlie Watts, il batterista dei Rolling Stones: aveva 80... REGNO UNITO Mick Jagger ha violato la quarantena per vedere... I SUCCESSI Franco Battiato morto, da La Cura a Cuccurucucù alla... IL PROGETTO Mick Jagger e Dave Grohl annunciano un'asta di beneficenza... LA SORPRESA Mick Jagger e Dave Grohl, ecco “Eazy Sleezy”: il...

Ma come stanno gli altri Stones?

Mick Jagger ha subito un intervento chirurgico di sostituzione della valvola aortica nel 2019 ed è tornato sul palco, nuovo di zecca, dopo due mesi pronto per il tour nordamericano il cui inizio fu fissato in tempo per permettergli il completo recupero. Eccolo qui in un tweet qualche giorno dopo l'operazione mentre si gode una passeggiata al parco.

A walk in the park ! pic.twitter.com/d13GySbHCC — Mick Jagger (@MickJagger) April 11, 2019

Il chitarrista Ronnie Wood ha sconfitto il cancro, per la seconda volta, durante il primo lockdown che si è imposto durante lo scoppio della pandemia di Covid-19. Wood, 73 anni, 6 figli, ha subito il cancro ai polmoni nel 2017: si è dovuto sottoporre a un intervento di rimozione di parte del suo polmone durante un'operazione di cinque ore. Wood ha rivelato che ha fumato fino a 30 sigarette al giorno per 50 anni e ha avuto problemi di dipendenza dall'alcol.

Keith Richards, 77 anni ha smesso di fumare e ha ridotto drasticamente il suo consumo di alcol dopo la diagnosi di cancro ai polmoni del compagno di band Ronnie Wood nel 2017. La decisione è stata presa anche dopo che al batterista Charlie Watts era stato diagnosticato un cancro alla gola nel 2004.