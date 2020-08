Michelle Obama, la confessione nel podcast: «Soffro di depressione»

«Soffro di una lieve depressione e cerco di combatterla da qualche tempo». La confesisone è di Michelle Obama, che ha svelato la sua battaglia sul suo podcast in onda su Spotify. La seconda puntata del podcast è dedicata infatti alla salute mentale.

«Non è stata solo la quarantena dovuta alla pandemia ma i conflitti razziali, le risposte di questa amministrazione, la sua ipocrisia... È scoraggiante, demoralizzante». Ma come sta affrontando questa situazione? «Cerco di combattere questo stato con la routine, ma spesso ho problemi di sonno, mi sveglio nel pieno della notte in stato di ansia, e ho problemi, per esempio, nel seguire il mio programma di esercizi fisici», ha spiegato.

