Michelle Hunziker, stalker condannato: le inviava foto di donne nude e coltelli

Fine di un incubo per Michelle Hunziker. I carabinieri di Caravaggio hanno notificato questa mattina a un uomo di 37 anni, italiano, di Fornovo San Giovanni, nella Bassa bergamasca, una misura di sicurezza personale provvisoria della libertà vigilata. L'uomo era imputato davanti al tribunale di Milano per stalking, riguardo a fatti risalenti all'autunno del 2016 e commessi in danno della showgirl svizzera.

In particolare, il bergamasco avrebbe inviato, ingenerando così uno stato d'ansia nei confronti della conduttrice, che già in passato aveva subito atti persecutori da parte di altre persone.

L'aver utilizzato mezzi informatici e telematici ha costituito un'aggravante. La misura applicata da oggi prevede anche una cura per il trentasettenne in una struttura sanitaria. Già in passato l'uomo era stato destinatario di provvedimenti sanitari a causa dei suoi problemi psicofisici. Una perizia ne aveva però accertato le capacità di intendere e volere.

