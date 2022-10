Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? Lei rompe il silenzio sui social (e lui commenta così)

Michelle Hunziker all'attacco. Nelle ultime settimane pare ci sia stato un ritorno di fiamma tra la showgirl svizzera e Tomaso Trussardi. A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Chi che nell'ultimo numero in edicola ha diffuso le foto della coppia mentre passeggia felice insieme alle figlie Sole e Celeste. Nelle ultime ore, però, Michelle Hunziker ha rotto il silenzio lanciando un messaggio con chiaro riferimento alla vicenda con un post pubblicato su Instagram, ma qualcosa non torna...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme? «Sì, ma lui impone dei limiti alla conduttrice»: ecco cosa le sarebbe “vietato”

Il post Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha condiviso sui social un collage di foto, in cui riprende se stessa con facce buffe e sarcastiche, che non lasciano nulla all'immaginazione. A corredo della foto, infatti, la showgirl argentina ha scritto: «Io che leggo i giornali in questi giorni».

Nelle nove foto pubblicate la futura nonna si mostra sdraiata sul letto, intenta a leggere un giornale, probabilmente Chi, lo stesso che ha lanciato l'indiscrezione riguardo al ritorno di fiamma.

Non è tardato ad arrivare un intervento da parte di Tomaso Trussardi. Sotto il post gli utenti si sono divertiti a commentare le foto, anche se molti continuano a pensare che il ritorno di fiamma sia reamente in corso. Un utente ha scritto: «Michelle, siete una famiglia unica», in risposta un altro utente ha domandato: «Ma quale famiglia??». Trussardi, non ci sta e replica: «Davvero un povero imbeccile». Cosa voleva intendere?