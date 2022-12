Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le foto di Natale insieme: è ritorno di fiamma?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Le foto condivise su Instagram durante la notte della vigilia di Natale dalla showgirl svizzera confermano un ritorno di fiamma, oppure i due hanno scelto di riconciliarsi per le vacanze solo per il bene delle figliolette Celeste e Sole. Chi lo sa, certo è che Michelle si è presentata in casa Trussardi con sua mamma Ineke, e ha avuto modo di incontrare anche la suocera Maria Luisa.

Il Natale di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha trascorso la vigilia di Natale in casa dell'imprenditore Trussardi e il resto della sua famiglia. Tra le sue storie compare anche un selfie con la suocere Maria Luisa Gavazzeni, vedova di Nicola Trussardi, donna molto riservata che in passato si disse molto dispiaciuta quando seppe della rottura tra il figlio e Michelle Hunziker.

Diversi piatti per il cenone di Natale in casa Trussardi: dalla carne ai tortellini in brodo, fino all'hamburgher che è stato, a giudicare dalle stories, sicuramente il piatto preferito dalla showgirl svizzera che ha condiviso le diverse pietanze sui social e ha scritto: «My christman», mostrandosi poi con volto sereno e spensierato nei selfie con la mamma Ineke e la suocera Maria Luisa.