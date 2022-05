Michelle Hunziker positiva al Covid: «Mi sono girate a elica». Ecco come sta la conduttrice

Martedì 10 Maggio 2022, 12:11

Ieri Michelle Hunziker è stata assente da Striscia La Notizia causa Covid. Dopo un tampone rapido positivo la conduttrice ha avuto conferma di positività anche dal molecolare e per questo è ora costretta a stare in casa. Al suo posto al fianco di Gerry Scotti dietro il bancone del tg satirico abbiamo trovato Valeria Graci. Michelle è apparsa sui social per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. La serie di stories hanno il titolo di «Il mio atteggiamento emotivo verso il Covid asintomatico»

È una donna dinamica e iperattiva la Hunziker che ironizza sulla sua reazione quando ha saputo dell'esito positivo del tampone. «Ma dopo che ti sono girate a elica ....». Con canotta bianca e occhiali squadrati rossi la showgirl è propositiva. «Bisogna vedere il lato positivo e concentrarti su quello che diversamente non faresti».

Michelle Hunziker si sta quindi dedicando allo studio per prepararsi all'esame teorico di cintura di kyokushinkai, lo sport che l'ha aiutata a superare momenti difficili della vita. Il kyokushinkai è uno stile di karate full contact, molto tosto che le ha fatto scoprire il suo ex Eros Ramazzotti.

Insomma Michelle sta benone, deve solo riuscire a occupare a pieno queste giornate.

