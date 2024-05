Michelle Hunziker, nuovo amore? Chi è l'uomo visto con la showgirl (amico di Anna Tatangelo) che Tomaso Trussardi non gradisce

C'è un nuovo cavaliere al fianco di Michelle Hunziker. Per il momento ancora misterioso. Ma c'è. Le foto in esclusiva di Diva e Donna lo confermano. Dopo l'addio al fisioterapista romano Alessandro Carollo, dopo qualche indizio, qualche indiscrezione, ora c'è anche un volto di chi avrebbe preso il suo posto. La collega Rubina Ghioni ha scoperto che si tratta di "un manager milanese che lavora nel campo dell’alta moda e che avrebbe qualche anno in meno rispetto al volto Mediaset".

Michelle Hunziker, la cresima della figlia: il look (criticato) di Aurora Ramazzotti e nessuna foto con l'ex Tomaso Trussardi

Il nuovo amore

La paparazzata li mostra insieme, in compagnia di Anna Tatangelo e del suo fidanzato modello, Mattia Narducci.

Anche lui più giovane della cantante. E proprio il giovane fidanzato avrebbe fatto da cupido tra i due. L'amicizia nata tra Michelle e Anna le ha portate a frequentarsi anche al di fuori degli studi televisivi. E in un noto ristorante a Bergamo l'ex signora Trussardi sarebbe uscita allo scoperto con il suo nuovo cavaliere.

"I sorrisi, la complicità e gli sguardi di fuoco tra i due - scrive ancora Diva e Donna - “tradiscono” una confidenza che sembrerebbe proprio andare ben oltre la semplice amicizia". Dopo la cena i quattro sono saliti a bordo di un van privato Armani Privè a Milano. Una bella serata.

Ma se la vita professionale e ora anche quella sentimentale vanno avanti non si può dire la stessa cosa di quella familiare. Il 18 maggio Michelle ha celebrato la Cresima di Sole, la prima delle due bambine avute con Tomaso Trussardi. Di lui, nelle foto, non ci sarebbe traccia. La motivazione? La stessa. Tomaso non gradirebbe la troppa esposizione mediatica della Hunziker.