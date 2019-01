Michelle Hunziker amarcord, pose hot a 15 anni: «La prima volta che in Italia mi innamorai»

Amarcord per Michelle Hunziker che sui social ricorda la prima volta che ha visto l'Italia e se n'è innamorata perdutamente. Lo fa condividendo con i followers fotografie recuperate dal baule di famiglia. Si tratta di immagini scattate al mare quando aveva 15 anni e si divertiva a improvvisare pose sexy. «Stavo giocando a fare la modella», scrive la conduttrice e showgirl.

«Queste Foto - si legge nella didascalia che accompagna il post - me le ha appena spedite mia Mamma dicendo che stava mettendo in ordine i suoi Album...qui avevo appena compiuto 15 anni, mi trovavo per la prima volta in Italia...a Militello in Sicilia per l’esattezza. Stavo giocando a fare la “modella” e per essere più “cool” strappai un vecchio lenzuolo di Nonna Nella ( ero ospite a casa sua) ....che subito dopo mi sgridò tantissimo in siciliano e mi disse: ”ma chi stai faciennù ???” No vabbè...quanto ci credevo? Quella fu la vacanza in cui mi innamorai perdutamente di questo paese, ma ero ancora ignara che qualche mese dopo mi sarei trasferita definitivamente in Italia. Il mio Paese del cuore per sempre...»



Un bikini improvvisato - realizzato strappando il lenzuolo della nonna e facendola irrimediabilmente arrabbiare - è l'indumento scelto per questo primo servizio fotografico amatoriale. Da quel giorno ne sono seguiti tantissimi e Michelle Hunziker ha realizzato il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. Boom di like e di commenti da parte dei fan, che rivedono nel volto acerbo la somiglianza con la figlia. Giovanissima, ma già decisa e con una sensualità disarmante, aveva l'Italia nel suo futuro.