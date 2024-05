Michelle Hunziker, la verità su "Più bella cosa": «Eros Ramazzotti non l'ha scritta per me. Un nuovo fidanzato? Per ora va bene così»

Un Michelle Hunziker ha da poco cominciato la sua nuova avventura in televisione: dopo la conduzione di Striscia la Notizia insieme all'amico e collega Gerry Scotti, eccola al timone di Io Canto Family. La conduttrice svizzera non ha mai nascosto la sua grande passione per la musica che mette sempre di sottofondo anche quando registra qualche storia Instagram. Nella recente intervista rilasciata a Chi, Michelle ha spiegato qual è la canzone di Eros Ramazzotti che più la rappresenta.

L'intervista di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, a proposito del suo amore per la musica, ha spiegato a Chi: «Quali canzoni mi emozionano? In ogni periodo della mia vita c’è una colonna sonora. Mi piace la musica anni '80 e '90, mi piacevano Michael Jackson, Lionel Richie, gli A-Ah, i Roxette, i Guns N’ Roses, gli ACDC. Poi sono passata ai Pink Floyd, a Janis Joplin, ai i Doors, e sono tornata al pop italiano a Vasco Rossi e ovviamente Eros Ramazzotti. Come mai ho detto che la canzone che mi rappresenta di più è Più bella cosa? Sì, sono bellissime parole, ma c’è da fare una precisazione. Quella canzone Eros l’aveva scritta prima di conoscermi, poi sono arrivata io, abbiamo fatto il video insieme e, in quello stesso periodo, abbiamo concepito Aurora. È la nostra canzone, ma tutti possono riconoscersi perché è proprio vero che “cantare d’amore non basta mai”. Alla fine uno può snobbarlo l’amore, ma è fondamentale ed è il motore di tutto».

Michelle Hunziker e l'amore

Infine, non poteva mancare una domanda sull'amore. Michelle Hunziker ha risposto così: «Se resterò a lungo senza amore? Per adesso va bene così, poi vedremo.

Chissà se mi toccherà ancora». In realtà, come riporta il magazine Diva e Donna, la conduttrice svizzera starebbe frequentando un uomo misterioso (di cui non si conosce il nome) che sarebbe un manager della moda, amico di Mattia Narducci fidanzato di Anna Tatangelo. I quattro sono usciti a cena qualche sera fa.