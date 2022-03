Michelle Hunziker criticata per le sue parole sulla guerra. Interviene anche Selvaggia Lucarelli

Lunedì 7 Marzo 2022, 11:45

LOLNEWS.IT - La vacanza di Michelle Hunziker è terminata con una feroce polemica dopo le sue esternazioni sulla guerra. Stando a quanto riportato da alcuni magazine e siti, la conduttrice avrebbe scritto su Instagram: “Provo disagio ad essere in vacanza. So che non posso cambiare le cose ma sento un senso d’impotenza. Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo”. E ancora: “Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante e incomprensibile” Pioggia di critiche dagli utenti: “se ti senti davvero a disagio per l'Ucraina torna dalle Maldive e vai ad aiutare i centri per i profughi”… Anche Selvaggia Lucarelli, pur senza nominare la Hunziker, ha espresso il suo pensiero su Instagram: cos’ha detto (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

