Michelle Hunziker apre la nuova casa ai fan, poi la frecciata a Tomaso Trussardi: «Qui libera di avere spazi tutti miei senza sentirmi in colpa»

«La cosa più bella di un viaggio, è il ritorno a casa...», scrive Michelle Hunziker che apre le porte della sua dimora a Milano ai suoi fan. La presentatrice svizzera ha pubblicato un video, nel quale mostra gli spazi dove «sentirmi me stessa», immagini corredate da parole molto significative che la conduttrice condivide su Instagram. Dopo la rottura da Tomaso Trussardi per Michelle è una nuova vita, fatta di amici, lavoro, figli e una casa nuova aperta solo «solo alle persone che amo e di cui mi fido».

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la rivelazione: «Lui sta uscendo con un'ex tronista di Uomini e Donne»

Michelle Hunziker, la nuova casa a Milano

«Rientrare nel mio tempio che ogni giorno curo come se fosse il mio corpo, è come ritrovare l’equilibrio dal momento in cui varco la soglia. Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia», spiega Michelle mentre mostra tutti gli spazi del nuovo appartamento. Il salone, le tende, i divani e la sua libreria. . «Entrano solo le persone che amo e delle quali mi fido. Tolgono le scarpe (da buona svizzera). Il suo profumo avvolgente di olii essenziali, i suoi colori che mi rappresentano come il rosa antico, i colori tenui e chiari della terra, mi calmano mi confortano e mi fanno sentire che questo periodo della mia vita è il più bello di sempre».

La frecciata a Tomaso Trussardi

Poi la frecciata, forse, all'ex Tomaso Trussardi: «Sono una donna, fiera di esserlo, che ha conquistato la cosa più importante: la libertà di essere me stessa, di continuare a seguire i miei sogni e di concedermi il lusso di avere dei bisogni, senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei ricaricata più che mai. Riesco a dare ancora di più alle persone che amo, la vera qualità». Insomma, nessuna allusione al fatto che sia tornato il sereno tra lei e l'ex marito, ma quel che è certo è che la futura nonna, ha acquisito talmente tanta sicurezza in se stessa che ora chi si metterà al suo fianco dovrà accetarla per quello che è, pregi e difetti.