Michelle Hunziker arriva in elicottero: vacanza in montagna con tutta la famiglia

Una cittadina svizzera come Michelle Hunziker non può che sentirsi a casa in montagna. La conduttrice ha scelto di trascorrere le vacanze natalizie a San Cassiano, nota località sciistica in Trentino Alto Adige, e il suo arrivo in elicottero è stato immortalato dai fotografi.

Sempre rispettosa delle tradizioni, ha deciso di portare tutta la famiglia sulla neve. Nelle foto si vedono anche il marito Tomaso Trussardi, la primogenita Aurora Ramazzotti e poi le più piccole Sole e Celeste. Davanti all'obbiettivo della macchina fotografica sembrano tutte euforiche. Complice anche l'insolito viaggio a bordo del mezzo che le ha portate in cima.



In una recente intervista al settimanale "Gente", Michelle ha dichiarato che avrebbe approfittato delle feste per passare un po’ di tempo in più con il suo Tomaso e le figlie e che il Natale è da sempre per lei un giorno speciale, fatto di tradizioni e soprese. Magiche le festività in Svizzera: «Era papà il regista di tutto, se ci ripenso provo tenerezza. La festa non erano i regali, era lo stare tutti insieme, attorno al tavolo a leggere poesie. Pensieri che ognuno di noi dedicava al resto della famiglia. Quella sera si tirava fuori tutto, il bello e ciò che non andava. Ma la magia del Natale annullava le tensioni, si ripartiva da zero. Uniti. Fino a quando i miei si sono separati. Avevo 12 anni. Da allora il Natale non ha più avuto lo stesso sapore per diverso tempo».



