Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti: «Avevo 14 anni e dicevano che mamma era più bella, ho sofferto»

Aurora Ramazzotti è stata lodata per il coraggio con cui si è mostrata con i brufoli e imperfetta sui social. Accettarsi non è stato facile soprattutto durante l'adolescenza, quando non la giudicavano all'altezza della mamma Michelle Hunziker. La ragazza ha raccontato in un'intervista a "Ogni Mattina" su Tv8 che ha sofferto molto quando a 14 anni, un settimanale mise a confronto il suo aspetto fisico con quello della madre.

LEGGI ANCHE Aurora Ramazzotti su Instagram con i brufoli: «La perfezione non esiste e non è neanche bella»

«Ho avuto problemi di peso, di pelle, di confronto, soprattutto con l’imposizione della nostra società, di come uno deve essere secondo le imposizioni - ha dichiarato Aurora - Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c’era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina».



ha sofferto nel vedere la copertina, ma quando è cresciuta ha capito che non ci si può far influenzare da quello che pensano gli altri: «Sarò sempre un po’ in difficoltà, ma combatterò sempre per amarmi. Non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te», ha aggiunto.

«Sembra che le nuove generazioni vogliano diventare senza imperfezioni. La colpa è anche dei social che alimentano questo fenomeno, che è pericoloso», aveva scritto nel post di qualche giorno fa.

Ultimo aggiornamento: 26 Luglio, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA