Michelle Hunziker, l'amarcord di Aurora: eccole insieme al cinema per Harry Potter

ROMA - Aurora Ramazzotti e la foto amarcord con mamma Michelle Hunziker. Ma i fan si accorgono di un dettaglio: «Non è possibile...». La figlia di Eros e della conduttrice svizzera ha postato su Instagram uno scatto del passato che la ritrae in compagnia della madre. Ma c'è chi nota qualcosa. Nell'immagine, Aurora bambina è al cinema con mamma Michelle, che tiene in mano i biglietti per il film di Harry Potter. Nella foto, Aurora è imbronciata e per questo cinguetta ironica: «La mia faccia quando qualcuno mi spoilera la fine di un film». I commenti non si fanno attendere. «Ma sei uguale, ti sei solo allungata», commenta un fan. E ancora: «Ma hai lo stesso viso, non è possibile».

I follower sono increduli anche per l'aspetto identico a oggi di Michelle Hunziker: «Pensavo fosse una foto recente e che la piccola fosse Sole - scrive una fan - siete uguali, vi hanno ibernate».

