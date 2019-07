Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, gravidanza in contemporanea? La showgirl risponde così

Le presunte voci di una gravidanza di Michelle Hunziker o della figlia Aurora Ramazzotti sembrano essere qualcosa di ciclico. L'ultima indiscrezione, però, risulta essere decisamente suggestiva: la showgirl svizzera e la figlia avuta da Eros Ramazzotti sarebbero entrambe in dolce attesa, quasi contemporaneamente. Ma cosa c'è di vero? A puntualizzare sul caso ci ha pensato direttamente Michelle Hunziker.

La showgirl svizzera, ma italiana d'adozione, ha scelto il proprio account di Instagram per smentire, in modo assolutamente ironico e geniale, le voci su ogni presunta gravidanza. Mostrando una rivista di gossip che aveva riportato quell'indiscrezione, Michelle Hunziker mostra anche il titolo scelto per la notizia, rivelatasi priva di fondamento: «Nell'estate più calda con Tomaso, Michelle Hunziker realizza il suo sogno? Aurora e io tutte e due in dolce attesa».

Va detto che il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi va a meraviglia e i due non hanno mai nascosto di voler allargare la famiglia. Come se non bastasse, l'ormai collaudata storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza contribuisce ad alimentare le voci su presunte gravidanze. Michelle Hunziker, però, smentisce tutto scherzandoci su e rivolgendosi così alla figlia: «Ciao amore, ciao Aury, dovevo dirti che sono veramente molto offesa. Tu, che normalmente mi dici tutto, non mi avevi detto che in realtà sei incinta insieme a me. Lo devo venire a scoprire dai giornali. Aury, dai... a parte che Tommy qua è venuto veramente bene, sembra un cubano abbronzato».

