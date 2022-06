Michele Bravi verso Amici 22? I rumors: prenderà il posto di Anna Pettinelli

L'appuntamento con Amici edizione 2022/2023 è confermato nel palinsesto di Mediaset e cominciano ad uscire le prime indiscrezioni sul cast dei professori. E mentre si vocifera di clamorosi potenziali addii, primi tra tutti Anna Pettinelli e Veronica Peparini a cui si aggiunge anche Lorella Cuccarini, si accodano i rumors sui nuovi arrivi. E le audizioni dei nuovi cantanti e ballerini parte.

Amici 22, cambiano i professori

«Michele Bravi è pronto». Secondo fonti vicine al cantante sembrerebbe che sarà proprio lui «da domani a essere presente alle audizioni dei ragazzi della categoria canto». Domani i casting inizieranno e Michele ci sarà ne sono certe le fonti. Sarà lui a occupare la scrivania del docente della categoria canto che potrebbe essere lasciata vacante dalla Pettinelli? Non abbiamo certezza dell'indiscrezione ma quello su cui non abbiamo dubbi è il rapporto speciale che c'è tra Bravi e Maria De Filippi.

Il periodo buio

Il cantautore che si è fatto conoscere al grande pubblico dopo la vittoria della settima edizione di X Factor, nel 2018 ha dovuto affrontare un momento molto difficile. Era il 22 novembre quando Michele Bravi è stato coinvolto in un incidente a Milano che gli ha cambiato la vita: era alla guida di un’auto di una società di car sharing, stava facendo inversione su una strada a doppio senso, nel fare la manovra l’artista ha colpito in pieno una moto su cui viaggiava Rosanna Colia. Immediatamente si fermò e chiamò i soccorsi, ma la vittima si spense dopo il trasporto d’urgenza in ospedale. Il cantante, accusato di omicidio stradale, ha patteggiato per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale. Oltre alla pena giudiziaria, tuttavia, ha dovuto a lungo fare i conti con le conseguenze psicologiche che il dramma vissuto gli ha lasciato. La colpa, infatti, lo ha condotto verso il tunnel della depressione, da cui è riuscito ad uscire soltanto dopo diversi anni, anche attraverso l’aiuto della musica.

Michele e Maria, amici oltre la musica

E a rimetterlo su un palco fù allora proprio Maria De Filippi, che lo volle ad Amici Speciale. Furono attimi di forte emozione in cui la padrona di casa venne spiazzata anche dalla dedica di Michele

«Ti ringrazierò per sempre. Io con me tengo sempre lei, che è la tua gommapane che mi davi prima di esibirmi per rilassarmi». Poi la sua rinascita che è piu' una rivincita l'ha avuta al Festival di Sanremo 2022. Con la sua Inverno dei Fiori Michele ha portato sul palco dell'Ariston una “lezione sulla felicità”, in particolare su quanto sia difficile imparare a essere felici a dispetto delle aspettative sociali.

Il cast dei professori

Ora ormai la luce infine al tunnel attraversa il cantautore che è pronto a lanciarsi in nuove esperienze e La moglie di Maurizio Costanzo potrebbe essere di nuovo la sua pigmaglione. Maria infatti non ha mai nascosto di apprezzare molto il 27enne sia come artista che come persona e ora pare proprio che non voglia farselo sfuggire. Il cast per Amici 22 è quasi pronto.