Michele Bravi, che fine ha fatto dopo l'incidente? Il silenzio social preoccupa i fan

Michele Bravi, che fine ha fatto dopo l'incidente? Il suo silenzio social spaventa i fan. Ieri è andata in onda l’ultima puntata de La compagnia del cigno dove Bravi interpreta Giacomo. Riverdelo in scena in tv ha riaccesso le emozioni dei suoi follower su Instagram che ne hanno invaso la pagina chiedendo a gran voce di dare un segno, di tornare a parlare e a cantare.

Michele Bravi ha 23 anni ed è diventato celebre dopo aver vinto l'edizione 2013 di XFactor. Lo scorso 22 novembre è rimasto coinvolto a Milano, in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad una moto. «Dilaniato dal dolore», non riusciva a togliersi dalla testa quel momento. Ma a due mesi di distanza la preoccupazione dei fan sale.

«Mi manchi», è il messaggio ricorrente sotto il suo ultimo post, quello in cui veniva raccontato dell'incidente che ne ha segnato la vita. «Ma non si hanno più notizie? Sono passati 2 mesi e più, uno si preoccupa», scrivono. E ancora: «Ti prego ritorna o almeno aggiornateci per favore». Tanti, tantissimi commenti in cui si chiede a gran voce a Michele Bravi di tornare a farli emozionare. Il cantante ha interrotto tutti i suoi impegni, i concerti e le altre attività. Rimane in forse anche la possibilità di rivederlo nella fiction.



