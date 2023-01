Il nipote di Michael Jackson interpreterà il cantante nel film biografico. «Era l'unica persona in grado»

Il nipote di Michael Jackson interpreterà lo zio nel film biografico "Michael". Il ragazzo ha 26 anni e si chiama Jaafar Jackson. L'annuncio è stato dato dallo studio della Lionsgate. "Michael" esplorerà "l'uomo complicato che è diventato il Re del Pop", ha detto la Lionsgate in una nota. Il film includerà "tutti gli aspetti" della sua vita e le sue interpretazioni più degne di nota che lo hanno avviato sulla strada per diventare un'icona nel mondo musicale".

La produzione inizierà quest'anno e il film sarà diretto da Antoine Fuqua e prodotto da Graham King, i quali hanno entrambi affermato che Jaafar Jackson aveva una capacità naturale di emulare suo zio e portarlo in vita. "Era chiaro che era l'unica persona ad assumere questo ruolo", ha detto King in un comunicato stampa, aggiungendo che "non vede l'ora che il mondo lo veda sul grande schermo nei panni di Michael Jackson". Lionsgate non ha affrontato direttamente uno degli aspetti più controversi della storia di Jackson: il suo processo per abusi sessuali su minori nel 2005 e ulteriori accuse contro il cantante presenti nel documentario del 2019, "Leaving Neverland".

Jaafar Jackson, the son of Michael Jackson’s older brother, Jermaine Jackson, will play the role of his uncle in the biopic ‘Michael’ https://t.co/nA4IWVexvw pic.twitter.com/0WLyW3VpK3 — Reuters (@Reuters) January 31, 2023

Gli abusi sessuali

Nel 2005, Jackson è stato assolto da una giuria della California nel caso di abusi sessuali che coinvolgeva un ragazzo di 13 anni. Il documentario del 2019 ha seguito i resoconti di Wade Robson e James Safechuck, che hanno affermato di essere diventati amici di Jackson e di essere stati abusati da lui rispettivamente dall'età di 7 e 10 anni, all'inizio degli anni '90. Nel 2020, una corte d'appello della California ha stabilito che i due uomini potevano portare avanti le loro rivendicazioni attraverso una causa. La famiglia Jackson ha negato quelle accuse e la tenuta di Michael Jackson ha vinto il suo appello quell'anno.