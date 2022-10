Michael J Fox malato riabbraccia "Doc", la reunion di Ritorno al Futuro dopo 40 anni: il video commuove il web

Marty McFly e Doc di nuovo insieme, dopo quasi 40 anni dal successo di Ritorno al futuro. Christopher Lloyd e Michael J. Fox si sono incontrati al Javit’s Centre di New York dove si è svolto il festival Comic Con per parlare delle avventure della saga che ha donato loro ruolo leggendari. È stata l'occasione per raccontare qualche aneddoto dei vecchi tempi e per Michael J. Fox quella di annunciare la recente morte della madre.

La malattia

Un abbraccio sul palco, le gambe malferme a causa della malattia. È già diventato virale il video dell’abbraccio tra Christopher Lloyd e Michael J. Fox che si muove a fatica a causa di una grave forma di malattia di Parkinson giovanile. Malattia che gli fu diagnosticata nel 1991, all’età di 30 anni, ma che avrebbe reso pubblica sette anni più tardi, nel 1998. Per questo Michael J. Fox si è praticamente ritirato dalle scene dal 2000.

«Lavorare con Chris è stata la parte migliore di questo film», ha detto Michael J. Fox, 61 anni, “perché è semplicemente geniale”, ha detto a proposito del vincitore di un Emmy Christopher Loyds, oggi 83 anni. Entrambi hanno concordato sulla “chimica immediata” scattata tra loro sul set. In un momento divertente sul palco, è stato chiesto agli attori se avessero conservato qualcosa dai set del film e Loyds ha ammesso di avere ancora una maglietta che arriva dal set del terzo film.

La morte della mamma

Proprio in occasione del festival. Michael J. Fox ha fatto sapere di aver perso la madre, morta lo scorso 24 settembre all’età di 92 anni. L’attore ha voluto sdrammatizzare la triste notizia raccontando un aneddoto divertente su quando la madre non voleva che negli anni ’80 girasse contemporaneamente Family Ties di giorno e Ritorno al futuro, la sera. “Avevo 23 anni, l’ho chiamata e le ho detto: ‘Vogliono che faccia questo film di Stevan Spielberg, ma dovrò farlo di notte’. Lei mi ha detto ‘Sarai troppo stanco’”. Così accettò il lavoro. "Fino ad oggi, beh fino a due settimane fa, mia madre ha sempre pensato che per me fare Ritorno al futuro fosse una pessima idea. Adorava il film ma, aveva ragione, mi sono stancato".