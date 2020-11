Michael J. Fox racconta l'incontro con Lady Diana: «È stato un incubo!»

Durante una puntata del Tonight Show condotto da Jimmy Fallon l'attore Michael J. Fox ha raccontato un particolare aneddoto legato alla sua lunga carriera d'attore, l'incontro con Lady Diana durante l'anteprima mondiale di Ritorno al Futuro a Londra.

«Lei era seduta al mio fianco, ero a uno sbadiglio e un'allungata di braccio da lei. Però il film è iniziato, e io dovevo fare pipì. Per tutto il film stavo morendo, non potevo alzarmi perché non potevo darle le spalle, né potevo parlare con lei. È stata un'agonia, un incubo. Credo che il film comunque le sia piaciuto, ha riso un paio di volte, di sicuro non ha fischiato. Non mi ero reso conto che saremmo stati vicini fino all'inizio del film, perchè il posto vicino a me era vuoto e eravamo in piedi per l'arrivo dei reali. La scelta era lei o Charles, ma non credo che Charles si sarebbe voluto sedere al mio fianco, e si è seduta lei. È stata fantastica, molto dolce».

Qui trovate l'intervista integrale di Jimmy Fallon a Micheal J. Fox:

