Michael J. Fox si ritirerà di nuovo a causa di problemi di salute. L'attore, a cui è stato diagnosticato il morbo di Parkinson decenni fa, si racconta nel suo nuovo libro "Non c'è tempo come il futuro". La star di Ritorno al futuro ha avuto recentemente nuovi problemi di salute, incluso un intervento chirurgico del 2018 per rimuovere un tumore benigno dalla colonna vertebrale. Michael scrive che «la diminuzione della mia capacità di ripetere parole alla lettera è solo l'ultima increspatura nello stagno».

"There is a time for everything, and my time of putting in a twelve-hour workday, and memorizing seven pages of dialogue, is best behind me," the actor reportedly writes in his book. "At least for now." https://t.co/Oa4yQ80nr1

