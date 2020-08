Micalusi positivo, da Ultimo a Diletta Leotta: l'ansia dei clienti vip a Porto Cervo

Il ristoratore Johnny Micalusi è positivo al coronavirus. Quest'anno il "re del pesce" delle cene vip romane ha concesso il proprio brand al Sottovento di Porto Cervo, dove diversi personaggi famosi sono entrati in contatto con lui. Si va da Ultimo a Diletta Leotta, da Paolo Bonolis a Zlatan Ibrahimovic. La lista è lunga e include anche alcune personalità successivamente positive al Covid, come l'allenatore Sinisa Mihajlovic e il calciatore Miralem Pjanic.

Micalusi è attualmente ricoverato all'ospedale di Sassari e le sue condizioni sarebbero abbastanza serie. Qualche giorno fa aveva fatto discutere un video in cui, sarcasticamente, affermava: «Menomale che c'è il coronavirus». Nel corso dell'estate Micalusi ha avuto come ospiti al Sottovento diverse star, tutte immortalate in selfie con i ristoratori senza indossare la mascherina.



