Alle Cinque Terre un messaggio d'amore in una bottiglia: aiutateci a trovare “Pina”

Un messaggio d'amore in uno dei luoghi più romantici del mondo, le Cinque Terre. Qualche giorno fa, sulla stretta battiglia del borgo da fiaba di Manarola, un poliziotto nota una bottiglia di vetro contenente un biglietto in balia delle onde: per fortuna non si era infranta sugli scogli.Su quel foglio una lettera d'amore indirizzata a Pina: «Eri tanto bella allora giovinetta, come ancor lo sei ora, stampata nel volto avevi la dolcezza, come ancora adesso».Parole forse scritte da chi non è più tanto giovane e affidate al mare, comunque non troppo tempo fa perché bottiglia e messaggio non sono malridotti.Certo nell'era digitale in cui si affidano tutti i messaggi alle chat, ai social e agli sms, questo è un gesto di un certo effetto. Chissà se San Valentino può aiutarci a trovare la destinataria di questo originale messaggio d'amore... Se avete qualche indizio scrivete a redazionewe@ilmessaggero.it