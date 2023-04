Merinov, il campione del mondo ucraino di kickboxing ucciso sul fronte: chi era

Morto al fronte. Vitalii Merinov, l'ucraino quattro volte campione del mondo di kickboxing che combatteva in Ucraina, ha perso la vita per le ferite riportate sul campo di battaglia. Lo ha reso noto il sindaco della città di Ivano-Frankivsk, dove il campione era originario.

Vitaly Merinov died at night from wounds received in battle.



Four-time world kickboxing champion Vitaly went to war on the very first day of the full-scale invasion.

He defended Ukraine until his last breath.



He is survived by his wife and 2 y.o daughter.



Glory to the Hero! 😪

— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 31, 2023