Giorgia Meloni, la tenera dedica per il compleanno della figlia Ginevra: «Fragolina, ti auguro una vita meravigliosa»

Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni, ha compiuto ieri (16 settembre, ndr) 7 anni. La bimba ha festeggiato oggi il suo compleanno e la mamma ha deciso di dedicare un post su Instagram a questo grande giorno. Pubblicando una foto in cui abbraccia la piccola, Meloni scrive: «Hai scelto come tema della tua festa di compleanno Alice nel Paese delle Meraviglie. Nel tuo cammino, Gì, come in quello di ognuno, ci saranno giorni belli e giorni difficili. Vittorie e sconfitte, lacrime, risate, emozioni, paure. Ma ricorda che il mondo, e la vita, sono pieni di meraviglie per chi sa guardare oltre l'apparenza. Ci sono meraviglie ovunque. Nelle cose apparentemente banali, nei momenti in cui non te lo aspetti, perfino nelle difficoltà possono nascondersi delle piccole meraviglie».

Meloni, la tenera dedica per la figlia Ginevra

La tenera dedica del premier si conclude così: «Devi cercarle con il cuore, non con gli occhi. Auguri di una vita meravigliosa, fragolina». Ginevra è nata il 16 settembre 2016 dall'amore di Giorgia Meloni e del giornalista Andrea Giambruno.

Non è la prima volta che la piccola affianca la madre in pubblico: lo scorso anno Ginevra partecipò al giuramento del nuovo governo, attirando l'attenzione di fotografi e curiosi.

Poco dopo la bimba seguì la madre in Indonesia, in occasione del G20 a Bali. Il premier, del resto, non ha mai nascosto il suo orgoglio di essere "madre". Un ruolo, una missione, un privilgio che non manca mai di celebrare anche via social.