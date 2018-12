Melissa Satta e Kevin Boateng, aria di crisi: «Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora sposata»

Aria di crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La Satta e Boateng sono sposati da due anni e ha un figlio di quattro, Maddox, e ora sembra che complice la lontananza stiano decidendo sul futuro della loro coppia.







A dare la notizia della crisi il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che lancia la notizia e fa notare come sui rispettivi social siano scomparse le immagini di famiglia, un tempo postate con assiduità. La causa dei malumori però sarebbe anche la lontananza dato che Melissa abita a Milano, mentre Kevin è impegnato in campo col Sassuolo.



A dare comunque una speranza arriva la diretta interessata che proprio a Chi, in edicola domani, ha spiegato che ancora nulla è perduto: “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”. In fondo sembra che passeranno le festività natalizie insieme e questa potrebbe essere un’ottima occasione per cercare di salvare la famiglia.

