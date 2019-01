Melissa Satta, crisi con Boateng? Sui social esplode la sua ira: «Siete degli idioti»

Sul social network Melissa Satta ha caricato uno scatto di un ragazzo sul divano assieme al figlio Maddox, e subito sui commenti si è cominciato a parlare di nuova liaison. La Satta è subito intervenuta per sistemare la situazione: “Qui state davvero esagerando.. – ha scritto - Christophe è il figlio di una delle mie care amiche e ha 16 anni..... Idioti!!!!!!!”. Nessun nuovo fidanzato quindi, l’ex velina è la zia e non ha mancato di farlo notare: “Certo ha 16 anni sono sua zia... (…) povera ignorante”.

Nessun indizio sulla presunta separazione, quindi, tra Kevin Boateng e Melissa Satta. Per ora la notizia non è stata confermata dai diretti interessati, anzi Melissa ha fatto sapere in un’intervista che finché avrà l’anello al dito si considera una donna sposata. L’attenzione dei fan però è alta e il recente post dell’ex velina ha fatto pensare ai suoi follower che avesse trovato un nuovo compagno, facendola infuriare.



