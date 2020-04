Melissa Satta e Kevin Boateng sono tornati in Italia: per un mese rimasti bloccati in Turchia

Melissa Satta e Kevin Boateng sono tornati in Italia dopo essere rimasti bloccati in Turchia per un mese e mezzo. A febbraio la showgirl era partita per Istambul col figlio Maddox per trascorrere il carnevale assieme al marito, che gioca nel Besiktas. Poi l’emergenza sanitaria e il blocco dei voli: «Avevamo la valigia per una settimana, invece…» scriveva la showgirl sui social. Melissa si è chiusa in casa insieme al figlio e al marito, che fra l’altro è stato sottoposto a tampone perché era venuto in contatto con una persona contagiata (il test ha dato esito negativo). Ora la famiglia ha finalmente trovato un volo per il rimpatrio. Melissa e Kevin, col piccolo Maddox, sono in quarantena nel loro appartamento a Milano. In attesa di poter tornare alla normalità: «Mi mancano i caffè con le amiche», ha detto via social Melissa pochi giorni fa. «E poi potermi preparare per uscire a cena…».



