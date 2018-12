Melissa Satta e la crisi con Kevin Boateng, lei posta una foto hot su Instagram. Lui reagisce così

Melissa Satta sexy come non mai. La showgirl sarda ha postato su Instagram una foto che non lascia spazio all'immaginazione. Lingerie di pizzo nera, calze parigine e immancabili tacchi a spillo. «Pronta per le vacanze», cinguetta maliziosa Melissa. E i fan impazziscono. Il marito Kevin Prince Boateng ha reagito mettendo un like allo scatto sexy.

Nelle ultime ore si sono rincorse voci su una presunta crisi tra Melissa Satta e il calciatore del Sassuolo. Tra le ragioni riportate dal settimanale Chi, anche la relazione a distanza. Melissa infatti vive a Milano e il Boa nella provincia modenese. L'ex velina però avrebbe dichiarato: «Finché ho la fede al dito, significa che sono sposata».

I due, infatti, si seguono ancora sui social. E il calciatore non avrebbe fatto mancare il suo apprezzamento alla foto supersexy della moglie. Boateng infatti ha messo "mi piace" allo scatto hot. Natale in famiglia o feste in burrasca? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 19 Dicembre, 09:55

