Melissa Satta, 5 curiosità sull'ex velina che non tutti conoscono

Giovedì 12 Agosto 2021, 14:55

Showgirl, modella e una tra le ex Veline più amate, Melissa Satta ha da poco reso pubblica la sua relazione con l'imprenditore Mattia Rivetti. Parliamo del primo scatto "non rubato" dei due, ma pubblicato proprio dalla showgirl sul suo profilo Instagram. La foto, che li vede insieme a Saint-Tropez, va dunque a confermare i rumors dei giorni scorsi su un possibile legame tra loro. E se ancora poco si sa del nuovo compagno, sappiamo molto invece della bella Melissa. Dal suo esordio nel calcio in serie C, al significato dei suoi tatuaggi: ecco 5 curiosità su Melissa Satta che probabilmente non conosci.