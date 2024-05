Melissa Satta e Carlo Beretta, è amore: le foto dei baci (appassionati) in Sardegna

Ora è tutto vero. Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sono una coppia. La coppia dell'estate. Da Madrid a Forte dei Marmi fino al mare della Sardegna, al loro primo bacio alla luce del sole. Un bacio e tanto altro nel loro weekend a Porto Cervo.

Il weekend in Sardegna

L'ex velina ha raggiunto con il figlio Maddox, avuto dal matrimonio con l'ex calciatore Kevin-Prince Boateng, e la sua inseparabile amica, l'ex gieffina Simona Salvemini la propria famiglia. In Costa Smeralda è stata poi raggiunto da Carlo, che dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, ha deciso di riaprire il proprio cuore. La stessa cosa l'ha fatto Melissa dopo l'ultima delusione in amore con Matteo Berettini. Delusione durata poco per sua fortuna.

La paparazzata del settimanale Chi è completa.

C'è tutto, non manca niente. Dai sorrisi agli abbracci. Dai momenti più dolci a quelli più caldi. Tutto sotto gli occhi anche di suo figlio che come è successo con Bere spera che il cuore della sua mamma sia felice, finalmente sereno. Le presentazioni in casa sono state fatte. Da una parte come dall'altra. Ora non resta che godersi insieme l'estate e sperare che tutto proceda per il meglio. Carlo, chi lo conosce bene ci mette la mano sul fuoco, ha voglia di impegnarsi seriamente e Melissa ha voglia di stabilità. E poi il suo sogno è quello di poter diventare ancora una volta mamma. Regalare un fratellino o una sorellina è un sogno ancora realizzabile. Vediamo se Carlo Beretta è pronto...