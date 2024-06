Melissa Satta, dopo Berrettini gioca a tennis con il nuovo fidanzato Carlo Beretta

L'amore per la racchetta resta. Ed è forte come mostra la paparazzata del settimanale Gente. Melissa Satta non lascia il tennis ma solo i tennisti. Si gioca sul titolo, su quello che le è successo: Via Berettini vai con Beretta. Carlo Gussalli Beretta per la precisione. Il rampollo di famiglia, costruttori d'armi, che da poco è entrato nella sua vita. Una vita che è ricominciata a sorriderle, finalmente.

Un amore dichiarato, con tanto di foto, baci e tenerezze sparse in un lungo weekend in Sardegna dove ci sarebbero state le presentazioni con la famiglia dell'ex velina di Striscia la notizia. Quella di lui, Melissa, l'avrebbe conosciuta qualche settimana prima.

Ora, che tutto è chiaro, ecco Melissa che prende per mano il suo Carlo e lo trascina in una sfida a tennis. Un doppio sulla terra rossa per una passione che la fa sentire bene e non per forza la porta al recente passato. Un passato che l'ha fatta ancora una volta soffrire...