Giovedì 29 Settembre 2022, 13:06

Margaret Thathcer è stata “la prima Spice Girl”? Se così la pensa Geri Halliwell, la collega Melanie C ha idee diametralmente opposte in merito. Nel 1996 la Halliwell (oggi Horner) aveva dichiarato a The Spectator: “Noi Spice Girls siamo delle vere Thatcherite. Thatcher è stata la prima Spice Girl, la pioniera della nostra ideologia: Girl Power“. Foto: Kikapress Music: "Elevate" from Bensound.com

