Melania Trump, gli addobbi di Natale sono funeree urne nere: polemiche sui social

Melania Trump odia il Natale? L'hashtag #MelaniaHatesChristmas spopola su Twitter dopo che la Casa Bianca ha diffuso le foto delle decorazioni natalizie curate anche quest'anno dalla First Lady che includono una serie di funeree urne nere allineate lungo il Colonnato Est della residenza presidenziale riempite di fronde rappresentative degli alberi ufficiali di ciascun Stato degli Usa.

Nell'anno del Covid, che ha provocato ad oggi oltre 266 mila morti in America, la scelta delle urne è apparsa poco azzeccata. Non è la prima volta d'altra parte che gli addobbi di Melania non raccolgono il plauso sperato dalla First Lady. Due anni fa il Colonnato Est era stato teatro di un'altra controversa decorazione natalizia: la doppia fila di alberi di Natale rosso sangue aveva evocato le uniformi delle «ancelle» nel romanzo di Margaret Atwood 'The Handmaid Tale' adattato per la tv da Hulu.

Melania Trump: a chi frega niente delle cose di Natale?

Le decorazioni di quest'anno arrivano circa tre mesi dopo le registrazioni segrete della Trump sul Natale finite sulla Cnn. Parlando con l'allora amica e consigliera Stephanie Winston Wolkoff senza sapere di finire su nastro, Melania aveva espresso irritazione per l'incombenza natalizia che le tocca da quando il marito è presidente: «Mi sto facendo il culo sulle cose di Natale, a chi frega niente delle cose di Natale e delle decorazioni? Ma lo devo fare, vero? Ok, e poi quando dico che sto lavorando al Natale mi dicono: 'E i bambini che sono separati dalle famiglie? Lasciatemi in pace. Dicono qualcosa di quando Obama ha fatto lo stesso?».

