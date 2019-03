Meghan Markle, lavorare per lei è un incubo: si dimette anche la quarta assistente

Sembra che lavorare per Meghan Markle sia un incubo. Amy Pickerill è una delle ultime persone arrivate nello staff che si occupa di soddisfare le esigenze della duchessa di Sussex e la quarta assistente che si licenzia in poco tempo. Più che bisogni, la moglie del principe Harry avrebbe delle pretese. Amy ha annunciato che lascerà il suo posto di lavoro subito dopo la nascita del primo figlio della coppia, prevista per la fine del prossimo mese.

Secondo quanto riporta il Daily Mail , Kensington Palace ha voluto specificare che la duchessa è dispiaciuta per le dimissioni, ma che augura tutto il meglio alla sua assistente. Eppure dovrebbe essere abituata. In pochi mesi le sue assistenti hanno fatto la stessa identica fine. Stesso copione per gli altri membri dello staff: tutte si sono rivelate incapaci di gestire il carattere e i capricci della duchessa. Ci sono già passate Samatha Cohen, Melissa Touabti ed Edward Lane Fox, mentre la guardia del corpo di Meghan aveva chiesto un trasferimento per non specificati "motivi personali".



Come nel film "Il Diavolo veste Prada", la duchessa chiamerebbe nel cuore della notte per chiedere che siano soddisfatte le sue richieste. Un temperamento giudicato dai più inaccettabile, ma c'è qualcuno che sta dalla sua parte e ne giustifica l'atteggiamento. L'editorialista e scrittrice India Knight sul Sunday Times scrive: «Lavora sodo, ha opinioni sue e fa yoga: in pratica è una donna quasi normale».



