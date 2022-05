Meghan Markle al memoriale per le vittime della strage in Texas. I volontari: «Non l'abbiamo riconosciuta»

Visita a sorpresa al memoriale improvvisato per le 21 vittime della strage di Uvalde in Texas di Meghan Markle, la duchessa del Sussex moglie del principe Harry. Lo riferiscono i media americani, secondo cui, accompagnata da una guardia del corpo, cappellino da baseball, jeans e t shirt bianca, Meghan ha deposto una corona di rose bianche strette in un nastro viola davanti alla croce per Uziyah Garcia, morto a dieci anni.

Il volontario Georgjean Burnell, 46 anni, ha raccontato a BuzzFeed News: «È divertente, non sapevamo nemmeno che fosse lei fino a dopo che se ne è andata. Ora ci dispiace, l'avremmo salutata in maniera diversa. Ad essere onesti, pensavamo fosse la nostra vicina. Era davvero molto dolce. È semplicemente entrata e ha iniziato a mettere acqua ghiacciata nel secchio con noi».