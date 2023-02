Meghan Markle, la sosia: «Sui social sono attaccata, ma al bar mi danno i drink gratis»

Ha un volto da regina. È la sosia di Meghan Markle. Una donna è diventata virale su TikTok perché assomiglia alla moglie del principe Harry. Si chiama Sidney Beckles e ha iniziato a essere paragonata a Markle, 41 anni, quando l'attrice ha iniziato a frequentare il principe Harry, 38 anni. Ma non ha nessun beneficio dai confronti. La 21enne riceve commenti non sempre positivi online. "Non ne sarei orgoglioso" e "Povera te, la gente penserà che sei una bugiarda".

La sosia di Meghan Markle, i video

Ma i commenti non sono tutti negativi. “In genere, le persone dicono cose buone, con il più comune online: 'Wow, pensavo fosse Meghan Markle' o 'Sembri proprio Meghan Markle, è bellissima', ha detto Beckles. Cosa fa di professione? La cameriera part-time e rivela che la somiglianza le ha persino garantito drink gratuiti nelle serate fuori.

I drink gratis

"I miei amici e io abbiamo bevuto gratis perché le persone erano convinte che fossimo imparentati - è molto divertente", ha condiviso. "Penso che in alcune angolazioni le assomiglio se i miei capelli sono stirati, ma in generale, non penso mai di esserlo davvero, a meno che qualcuno non lo faccia notare", ha ammesso. "Trovo che abbiamo caratteristiche facciali simili, in particolare i nostri sorrisi". Nei video caricati sul TikTok ha raggiunto 73.000 Mi piace e 654.400 visualizzazioni.