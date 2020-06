Meghan Markle, il libro che fa tremare la Royal family: «Harry rimbambito dal sesso, lei aggredì due camerieri»

A poche ore dai rumor su una presunta seconda gravidanza della duchessa di Sussex, spuntano nuove indiscrezioni (poco lusinghiere) sul rapporto tra Meghan Markle e il principe Harry.

«Meghan Markle è incinta, ma non l'ha detto alla regina», l'indiscrezione che fa tremare la Corte

Il sito del settimanale Oggi riporta alcune anticipazioni del libro "Harry and Meghan: The Real Story", in uscita oggi in versione digitale. L'edizione cartacea uscirà a fine luglio. L'opera è firmata da Lady Colin Campbell, una nobile vicina alla famiglia reale britannica.

Secondo Lady Colin Campbell «Harry è succube della moglie ed è stato rimbambito dal sesso. A corte lo chiamano Blow Job, ovvero sesso orale». Non è tutto. Nel libro sono riportate anche presunte sfuriate di Meghan a Palazzo. «Un giorno un assistente portò a Meghan un abito che secondo lei era spiegazzato. Lei lo avrebbe gettato in terra ordinando 'Lo voglio stirato a dovere. Subito!'. In un altro episodio avrebbe lanciato contro un cameriere una tazza di tè bollente. Il poverino sarebbe stato liquidato con 280 mila euro in tasca e la promessa di non parlare a nessuno dell'accaduto». Come reagirà la famiglia reale all'uscita del libro choc? Staremo a vedere.

