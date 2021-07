Meghan Markle produrrà per Netflix "Pearl", la sua prima serie animata

Mercoledì 14 Luglio 2021, 23:06

Archewell Productions, la compagnia di produzione messa in piedi dal principe Harry e da Meghan Markle per conto di Netflix, entra nel mercato del cinema d’animazione. La duchessa di Sussex, infatti, è tra i creatori di “Pearl”, definita una «serie per famiglie incentrata sulle avventure di una dodicenne, che si ispira alle figure di donne influenti nella storia».

Meghan Markle ricoprirà il ruolo di produttrice esecutiva di “Pearl”, e lavorerà assieme al regista canadese David Furnish (“Rocketman,” “Gnomeo & Juliet”), noto anche per essere il marito di Elton John; Carolyn Soper (“Sherlock Gnomes,” “Tangled”); Liz Garbus (“I’ll Be Gone in the Dark,” “What Happened, Miss Simone?”), Dan Cogan (“Icarus,” “The Apollo”). Amanda Rynda (“DC Super Hero Girls,” “The Loud House”) è stata scelta come showrunner, ovvero la persona che supervisiona ogni aspetto della serie, e anche come produttrice esecutiva.

«Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl è impegnata in un viaggio alla scoperta di se stessa, e comincia a superare le sfide di tutti i giorni della vita - ha detto Meghan - sono entusiasta che la Archewell Productions, in partnership con la potente piattaforma di Netflix, e questi incredibili produttori, vi porteranno questa nuova serie animata, che celebrerà figure di donne straordinarie della Storia, e sono felice di poterlo annunciare oggi».

Anche Furnish si è detto “deliziato” di partecipare al progetto, pensato per una «audience globale di tutte le età». “Pearl” è la prima serie animata che sarà prodotta da Archewell Productions. Meghan e Harry avevano firmato dieci mesi fa un contratto con Netflix, per la produzione di documentari, film, show televisivi e serie per bambini. Secondo indiscrezioni, la coppia avrebbe spuntato circa 80 milioni di euro per firmare con la piattaforma, ma finora era stata annunciata soltanto la docuserie Heart of Invictus, che seguirà nel 2022 il torneo organizzato dal principe, gli Invictus Games, e le storie dei concorrenti.

“Pearl” segue la pubblicazione, lo scorso 8 giugno, del primo libro illustrato per bambini firmato da Meghan Markle, "The Bench". La duchessa sembra voler continuare ad esplorare lo stesso filone, in una chiave che sembra prossima a quella di "Storie della buonanotte per bimbe ribelli".