Meghan Markle e il principe Harry alla ricerca di un lavoro con il mutuo da pagare per la nuova casa

Meghan Markle e il principe Harry alla ricerca disperata di un lavoro: grosso mutuo per la nuova casa. La 'Megxit' ha avuto i suoi svantaggi. Ora che non ci sono i contribuenti britannici a pagare, i duchi di Sussex devono sobbarcarsi le rate di un mutuo come la gente comune e provvedere al loro sostentamento autonomamente. Secondo i tabloid inglesi, sarebbero dunque alla ricerca di un impiego. La villa che hanno scelto a Hollywood è molto costosa.

Meghan Markle rompe il silenzio dopo il libro "Finding Freedom": «Ora posso usare la mia voce»

Meghan e Harry, fuga nella super villa da star a Santa Barbara costata 14 milioni di dollari

<h3>L'aiuto del principe Carlo</h3>

Harry e Meghan avrebbero già versato circa 5 milioni di dollari di anticipo chiedendo aiuto al principe Carlo, sempre pronto a correre loro in aiuto. La proprietà, che vanta vicini come Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Gwyneth Paltrow, non è stata pagata completamente. Ogni mese la coppia dovrà versare 50mila dollari sperando di estinguere il mutuo il prima possibile.

Senza dimenticare i due milioni e mezzo di sterline che erano serviti per ristrutturare Frogmore Cottage prima di prendere la decisione di trasferirsi negli Stati Uniti e che la coppia dovrebbe restituire.

La Markle sarebbe già in contatto con alcuni produttori importanti e pronta a firmare contratti da 50 milioni di dollari. E anche Harry potrebbe seguire il suo esempio diventando la voce narrante di "Rising Phoenix", documentario Netflix che racconta le storie e le imprese degli atleti dei giochi paralimpici.

Ultimo aggiornamento: 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA