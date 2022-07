Meghan Markle, da attrice a Presidente degli Usa? Il piano della duchessa e l'endorsement di Biden

Venerdì 8 Luglio 2022, 13:07

LOLNEWS.IT - Meghan Markle potrebbe essere la prima Presidente donna e di origini afroamericane degli Stati Uniti: la sua strategia sta prendendo forma e le battaglie che sta portando avanti sono nette, così come eloquenti sono gli indizi lasciati agli osservatori. Che Meghan senta di avere una missione nel cambiamento delle sorti mondiali è noto sin da quando, alle elementari e medie, scriveva lettere indirizzate a grandi aziende americane per lottare contro il sessismo. L’incontro con Harry le ha permesso di far parte – e incidere – anche sulla storia inglese e sulla sua antichissima istituzione, la monarchia, essendo la prima afroamericana a far parte della Royal Family. Ora, di nuovo in America, l’ex attrice e ora sempre più attivista per i diritti delle donne, dei bambini e dei lavoratori, potrebbe essere il personaggio chiave nella corsa alle Politiche del 2028 (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Leggi anche : >> MEGHAN E LA PROFEZIA SUL SUO DESTINO IN UN ROMANZO DEL 1913: COSA AVEVA PREVISTO