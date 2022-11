"È falso!", Meghan Markle presa di mira su Twitter: ecco perché

Giovedì 17 Novembre 2022, 13:26

Nel suo ultimo episodio del podcast Archetypes, Meghan Markle ha parlato con Jameela Jamila di attivismo femminile ma il finto accento inglese non è sfuggito agli ascoltatori più attenti, che l'hanno subito bollato come "falso" e fuori luogo. Meghan Markle, insieme al principe Harry, è stata nel 2020 l'artefice della così soprannominata "Megxit" e per i britannici ha in qualche modo rappresentato una delusione: dopo le tante speranze riposte nell'ex attrice di Hollywood, che con le sue origini afroamericane avrebbe potuto scardinare pregiudizi e vecchi protocolli della monarchia inglese, ha preferito abbandonare i doveri reali insieme a suo marito Harry, volando in California per la loro nuova vita da celebrities. Sentire quindi la Duchessa imitare l'accento britannico durante i saluti iniziali del suo podcast ha indispettito alcuni utenti, che l'hanno in qualche modo presa in giro su Twitter. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : -- Meghan Markle, la rivelazione sui problemi mentali: così Harry l’ha salvata