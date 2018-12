Meghan Markle, l'appello del padre: «Chiamami, ti voglio bene»

Un appello a Meghan Markle per Natale. Thomas Markle, padre della duchessa di Sussex, ha lanciato un appello alla figlia perché lo chiami al telefono, spiegando che non parla con lei da maggio, dal suo matrimonio con il principe Harry. «Amo moltissimo mia figlia e lei deve saperlo, mi farebbe molto piacere se mi chiamasse», ha detto Markle in un'intervista da San Diego, in California, la prima da quando la duchessa di Sussex ha annunciato di aspettare un bambino lo scorso ottobre.

« Meghan è sempre stata molto educata con tutti - ha aggiunto il padre - non so cosa stia succedendo in questo momento». Quindi, Thomas Markle ha spiegato: «La cosa divertente di mia figlia e del principe Harry è che credono a tutto ciò che leggono sui giornali. Non so cosa sia successo, ma mi piacerebbe parlarne», il suo appello.



