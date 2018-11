Meghan Markle futura mamma in abito da sera incontra i Take That: la foto fa il giro del web

Meghan Markle conosce i Take That. Un incontro estremamente pop se si pensa che le donne di oggi, per le quali la Duchessa è icona di stile, sono probabilmente le stesse che negli anni '90 impazzivano per il gruppo di cantanti bellocci. Che c'erano quasi tutti (tranne Robbie Williams, che da tempo ha preso le distanze) e sono invecchiati pure con stile.



Fatto sta che la foto di Meghan che stringe la mano a Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald al Palladium Theatre di Londra, appuntamento annuale per raccogliere fondi per artisti in difficoltà, ha fatto impazzire il web. Lei, la Duchessa, futura mamma in abito da sera, ormai non nasconde più il pancino (ammesso che lo abbia mai fatto) e ha scelto un vestito firmato dal brand Safiyaa nero con foglie bianche ricamate e paillettes. Un po' austero per i suoi canoni, ma sicuramente d'effetto.