Meghan Markle, Netflix taglia la sua serie "Pearl": non si farà

Neppure i membri della famiglia reale sono immuni dai tagli che Netflix sta facendo dopo un precipitoso calo delle azioni dovuto a un calo degli abbonati. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato di aver annullato lo sviluppo di «Pearl», una serie animata creata da Meghan Markle, la moglie del principe Harry.

Archewell Productions, la società formata dal Duca e dalla Duchessa di Sussex, ha annunciato l’anno scorso che Meghan sarebbe stata una produttrice esecutiva di «Pearl». La serie doveva essere incentrata sulle avventure di una ragazzina di 12 anni, «mentre intraprende una fantastica avventura e, lungo la strada, incontra alcune tra le donne più importanti della Storia». All'epoca Markle disse: "Come molte ragazze della sua età, la nostra eroina Pearl è in un viaggio alla scoperta di se stessa mentre cerca di superare le sfide quotidiane della vita. Sono entusiasta del fatto che Archewell Productions, in collaborazione con la potente piattaforma di Netflix e questi incredibili produttori, ti presenterà questa nuova serie animata, che celebra donne straordinarie nel corso della storia. David Furnish e io non vedevamo l'ora di portare alla luce questa serie speciale e sono lieto di poterla annunciare oggi". E invece, niente da fare. Netflix, tuttavia, ha confermato che continuerà a lavorare su una serie di progetti con Archewell Productions, inclusa una serie di documentari chiamata «Heart of Invictus».



Netflix ha tagliato altre due serie animate per bambini la scorsa settimana che erano in produzione: Dino Daycare di Ada Twist, il produttore esecutivo di Scientist Chris Nee e l'avventura ispirata all'Asia meridionale Boons and Curses.