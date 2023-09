Meghan Markle, momento imbarazzante al gala di beneficenza di Kevin Costner: cosa ha fatto

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:45

Lo scorso fine settimana, Meghan Markle e il principe Harry hanno partecipato all'evento di beneficenza di Kevin Costner a Santa Barbara, ricevendo un caloroso benvenuto dal pubblico. Tuttavia, durante l'evento, Meghan ha avuto un piccolo imbarazzo quando ha cercato di prendere il microfono troppo presto. Nonostante il momento goffo, la Duchessa ha mantenuto la calma e ha proceduto a consegnare un premio senza problemi. All'evento erano presenti molte celebrità, tra cui Katy Perry, Oprah Winfrey, Ellene DeGeneres e Portia di Rossi. Meghan ha indossato un elegante cappotto Carolina Herrera, abbinato a scarpe Manolo Blahnik e gioielli Cartier. Alcuni fan reali hanno commentato l'episodio imbarazzante su social media. Tuttavia, la coppia reale ha recentemente ricevuto elogi per la loro partecipazione agli Invictus Games del 2023 in Germania, dove hanno mostrato affetto pubblicamente e sostenuto i veterani partecipanti con emozionanti discorsi. Photo Credits: Kikapress music by Korben

Meghan Markle ‘sgridata’ dal Principe Harry davanti a tutti per quel gesto fatto in pubblico: cosa l'ha obbligata a fare