Meghan Markle ha scritto una lettera a Re Carlo: «Chiede un incontro privato prima di tornare in California»

Si dice che Meghan Markle abbia richiesto un incontro "uno a uno" con Re Carlo per sanare le fratture prima della sua partenza per la California prevista per oggi. Lo ha affermato un giornalista reale. Neil Sean, un corrispondente di intrattenimento apparso su NBC News, MSNBC e Access Hollywood, ha dichiarato di aver sentito da un'"ottima fonte" che l'attrice americana ha inviato una lettera chiedendo una conversazione privata con il re.

Kate e Meghan, eleganza contro lacrime ai funerali della Regina Elisabetta II

La lettera

«Prima di tornare in California Meghan avrebbe chiesto un'udienza personale con re Carlo III», ha detto Sean in un video pubblicato su YouTube, che ha registrato quasi 300.000 visualizzazioni. «È una mossa molto coraggiosa da parte di Meghan stessa. Sarebbe un'opportunità per chiarire come stanno veramente le cose e spiegare alcune delle ragioni che li hanno spinti a fare ciò che hanno fatto negli ultimi due anni». Certo, non è chiaro se la lettera sarà sufficiente per far sì che la coppia faccia davvero pace con la famiglia reale.

Le lacrime di Meghan

I fan di Meghan Markle hanno diviso Internet dopo aver affermato che la duchessa del Sussex è stata l'unico membro della famiglia reale che ha pianto al funerale della regina Elisabetta. La moglie del principe Harry è stata vista asciugarsi una lacrima durante la commovente cerimonia all'Abbazia di Westminster lunedì.





L'immagine è stata postata su Twitter con la didascalia; «Meghan è l'unica che ha pianto per la regina... Riassume davvero tutto».' La duchessa è stata successivamente raffigurata molto emozionata mentre la bara della regina lasciava l'Abbazia nel suo viaggio verso la sua ultima dimora in una cripta insieme al principe Filippo al Castello di Windsor. L'affermazione ha scatenato la furia su Twitter, con altri utenti che hanno condiviso le foto dei reali che piangevano chiaramente.

La commozione della famiglia reale

Re Carlo aveva gli occhi pieni di lacrime mentre fissava la bara di sua madre nell'Abbazia, la piccola principessa Charlotte piangeva apertamente. Catherine, Principessa del Galles, stava chiaramente trattenendo le lacrime quando è arrivata nel corteo funebre dell'Abbazia, con gli occhi arrossati dall'emozione. Il principe Edoardo è stato visto singhiozzare in un fazzoletto mentre sua moglie, Sophie, la duchessa di Wessex è stata sorpresa a tamponare le lacrime dai suoi occhi.. Il principe Giorgio era chiaramente sconvolto in una fase della cerimonia mentre il principe Andrea piangeva mentre camminava dietro la bara reale.



Il rapporto con la Regina

Un altro utente di Twitter ha aggiunto: «Posso immaginare che Meg e Harry siano stati molto tristi che una delle poche persone in tutta la famiglia che era gentile con loro se ne sia andata». Il commento ha fatto eco all'ammissione di Meghan nell'ormai famosa intervista insieme al principe Harry con Oprah Winfrey nel marzo 2021. «È sempre stata calda, invitante e davvero accogliente», disse la duchessa della regina in quel momento. Cosa succederà ora?