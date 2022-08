Meghan Markle, intervista-verità su The Cut: cosa nasconde la Corona

Martedì 30 Agosto 2022, 09:34

LOLNEWS.IT - Torna finalmente ad assaporare la libertà con la “l maiuscola” Meghan Markle, il cui volto simmetrico e dai tratti decisi campeggia sulla copertina della rivista “The Cut”. La duchessa di Sussex è stata protagonista della prima intervista in solitaria da quando il suo nome è legato a quello di Harry e da donna libera si è tolta diversi sassolini dalla scarpa. Cos'ha svelato sul Principe Carlo, le foto dei figli e sulla Megxit (Foto: Kikapress - Music: "Once Again")

