Martedì 13 Luglio 2021, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 15:59

Risulta sempre difficile, quando si crea un dissidio familiare, capire quando tutto è cominciato. In quale momento il principe Harry ha cominciato a provare ostilità nei confronti della Royal Family? Quando è stato varcato il limite che non andava assolutamente oltrepassato? E soprattutto, da chi?

Lady Colin Campbell, autrice di ben sette libri sui reali inglesi e commentatrice molto ascoltata, ha un nome che figura al primo posto nella lista dei sospettati. Secondo l’autrice di “Meghan and Harry: The Real Story”, i malumori sono iniziati sin dal primo giorno, quando il principe ha annunciato in famiglia di volersi sposare con l’attrice americana. E la prima a esprimere la propria contrarietà è stata la principessa Anna, unica figlia femmina della regina Elisabetta. «Non sposare quella donna, è assolutamente inadatta», avrebbe detto la principessa settantenne, causando un durissimo colpo al nipote. «Lei è sbagliata per noi, è sbagliata per il Paese, è sbagliata per il ruolo che dovrebbe assumere», avrebbe detto Anna a un allibito Harry, stando al resoconto dell’esperta di cose reali, che da quando ha scritto un libro su Diana Spencer viene anche chiamata Lady C.

New Episode! Watch On The Lady Colin Campbell YouTube Channel https://t.co/KTmj2OP7up — Lady C (@LadyColinCampb) July 8, 2021

Le cose poi sono andate come sappiamo: Meghan si è sentita rifiutata - e molto probabilmente non soltanto dalla figlia della regina, ma anche da altri importanti membri della famiglia - è caduta in depressione e il marito ha cercato di correre ai ripari, per evitare - come ha detto a più riprese - che facesse la fine tragica di sua madre.

Non è dato sapere se Harry si riappacificherà alla fine almeno con il padre Carlo e il fratello William. Lo scorso primo luglio, i sorrisi (forse solo di circostanza) tra i due, durante l’inaugurazione della (brutarella) statua dedicata a Lady D, lasciano pensare forse a un futuro riappacificamento. Ma un ritorno a Londra di Harry e Meghan sembrerebbe improbabile.

Campbell, che ha parlato nel suo canale YouTube, riserva comunque aspre critiche alla coppia “californiana”, che non sembrano avere “limiti” nel parlare dei loro dissapori con la Casa reale. «Harry e Meghan - ha detto l’autrice - si sono esposti di fronte a tutto il mondo». Ma «la monarchia deve comportarsi in maniera decente, se vuole mantenere il rispetto della popolazione».