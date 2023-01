Harry e Meghan, la strategia della pazienza di Re Carlo. «Sta attendendo che si autodistruggano»

Sull’ormai infinito dialogo-non dialogo tra la famiglia Reale e la coppia Harry e Meghan Markle arrivano nuove indiscrezioni e una opinione assai importante come quella dello storico David Starkey che ha condiviso la sua visione sul principe Harry e Meghan Markle. Starkey ha affermato che il re Carlo III sta giocando un «gioco lungo piuttosto intelligente» mentre aspetta che la coppia «si distrugga da sola». Lo storico è apparso nella puntata di sabato scorso di GB News dove è stato intervistato da Esther McVey e Philip Davies sulla famiglia reale. Hanno discusso della morte della regina Elisabetta II e della controversa uscita della serie Netflix di Harry e Meghan. All’interno della serie esplosiva, Harry tra le altre cose ha accusato re Carlo di aver detto cose non vere quando la defunta regina li ha riuniti a Sandringham nel gennaio 2020 in un ultimo disperato tentativo di risolvere la “crisi della Megxit”.

Le critiche ad Harry e Meghan

Il principe ha anche affermato che l’ufficio di William ha fatto pervenire storie negative su di lui, nonostante avesse promesso di non farlo mai. David Starkey si è infuriato su GB News: «Non credo che contino più molto, basta guardare i sondaggi di oggi. Voglio dire, la quasi maggioranza delle persone non solo dice che Harry e Meghan non gli piacciono molto, ma in realtà li vuole spogliati dei loro titoli. Quello che penso è che Carlo stia facendo un lungo gioco piuttosto intelligente; vale a dire immagino che aspetti che la coppia si distrugga. Quindi in realtà non ha bisogno di fare qualcosa di molto drammatico, sta solo lasciando che gli eventi seguano il loro corso, il che penso sia una cosa molto saggia da fare».

I commenti dello storico anticipano l’uscita del libro di memorie del principe Harry, intitolato "Spare". Il libro uscirà il 10 gennaio, meno di due mesi dopo che la sua serie bomba Netflix è arrivata sul gigante dello streaming. L’editore Penguin Random House promette che la “pubblicazione di riferimento” conterrà “onestà risoluta” e “autoesame”. La famiglia reale non ha commentato la serie Netflix di Harry o il suo prossimo libro di memorie e re Carlo non ha menzionato il figlio più giovane nel suo discorso di Natale alla nazione. Invece, ha parlato della sua defunta madre e del principe Filippo, nonché del principe William e della principessa del Galles, Kate Middleton. Il monarca ha anche condiviso le sue condoglianze con coloro che hanno perso i propri cari e ha sottolineato la crisi del costo della vita. L’incoronazione di re Carlo è prevista per il 6 maggio, ma non è stato confermato se il principe Harry parteciperà.